Даниил Медведев объяснил, зачем брал медицинский тайм-аут в матче с Максимом Кресси на AO

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, по какой причине взял медицинский тайм-аут в третьем сете матча с американцем Максимом Кресси в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Медведев одержал победу со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

«На самом деле, много пришлось сегодня бегать вперёд. То есть после приёмов, когда он укорачивал слёта. Поэтому чуть заболела ягодица, у него было потом тоже самое, что смешно. Я когда увидел, подумал: «У него что тоже самое что ли?». На самом деле, ничего серьёзного. Дня отдыха достаточно, чтобы такие вещи немного залечить. Но если будет чуть-чуть побаливать – обезболивающее», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.