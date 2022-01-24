Чесноков: в четвертьфинале Медведеву будет проще справиться с Оже-Альяссимом, чем с Кресси

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Медведев одержал победу над американцем Максимом Кресси со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

«У Кресси 135 выходов к сетке! У Дани были очень большие трудности. Кресси очень хорошо играл кроссом справа, бежал к сетке с подачи, да даже с приёма — и то бежал к сетке. Когда он входит в какую-то форму, такого игрока очень тяжело обыграть. Медведеву было непросто справиться с его подачей. Тот рваный ритм, что навязывал Кресси, был очень тяжёлым: то он со всей силы пробьёт справа под заднюю линию, то три раза подряд ошибётся. При такой непредсказуемой игре очень тяжело понять, как действовать, поэтому здорово, что Медведев прошёл дальше.

Оже-Альяссим более комфортный соперник для Медведева, чем Кресси. На US Open Даня спокойно разобрался с канадцем 3:0. Оже-Альяссим более солидный игрок, чем тот же американец Кресси: у него выше рейтинг, лучше игра, да и вообще все показатели лучше, но играть с ним комфортнее. Медведеву будет проще справиться с манерой игры Оже-Альяссима», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.