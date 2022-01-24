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Видеообзор эмоционального матча Медведева с Кресси в 1/8 финала Australian Open — 2022

Видеообзор эмоционального матча Медведева с Кресси в 1/8 финала Australian Open — 2022
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Это шестой четвертьфинал россиянина на турнире «Большого шлема» в карьере.

В 1/8 финала Медведев (2) обыграл представителя США Максима Кресси со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 27 минут.

За право выйти в полуфинал Australian Open — 2022 Медведев поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9).

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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