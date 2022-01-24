В 2008 году Шаповалов подбрасывал монетку в матче Надаля. В 2022-м они сразятся в 1/4 AO

ATP опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором 14-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов в девятилетнем возрасте подбрасывает монетку перед матчем испанца Рафаэля Надаля с россиянином Игорем Андреевым на турнире в Торонто (Канада).

Отметим, что 25 января Шаповалов сразится с Надалем за право выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Статистика личных встреч Шаповалова с Надалем насчитывает 5 поединков, в трёх из которых 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» обыгрывал 22-летнего канадца.

Публикация доступна в «твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Встреча Надаля с Андреевым в 2008 году, на которой присутствовал Шаповалов, завершилась победой испанца со счётом 6:2, 7:6 (7:1).