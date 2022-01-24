В 2008 году Шаповалов подбрасывал монетку в матче Надаля. В 2022-м они сразятся в 1/4 AO
Поделиться
ATP опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором 14-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов в девятилетнем возрасте подбрасывает монетку перед матчем испанца Рафаэля Надаля с россиянином Игорем Андреевым на турнире в Торонто (Канада).
Отметим, что 25 января Шаповалов сразится с Надалем за право выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.
Статистика личных встреч Шаповалова с Надалем насчитывает 5 поединков, в трёх из которых 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» обыгрывал 22-летнего канадца.
Публикация доступна в «твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP
Встреча Надаля с Андреевым в 2008 году, на которой присутствовал Шаповалов, завершилась победой испанца со счётом 6:2, 7:6 (7:1).
Комментарии
- 24 января 2022
-
23:40
-
22:41
-
21:34
-
20:22
-
20:02
-
19:15
-
19:04
-
18:43
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:22
-
16:44
-
16:31
-
16:21
-
16:07
-
16:03
-
16:03
-
14:34
-
14:19
-
13:44
-
13:36
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:11
-
13:04
-
12:57
-
12:33
-
12:24
-
12:04
-
11:59
-
11:54
-
11:48
-
11:14
Партнерский контент