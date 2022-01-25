Тим Хенмэн: если отец Циципаса перестанет давать советы на матчах, Стефанос станет лучше

Экс первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поддержал позицию Матса Виландера касательно коучинга на матчах грека Стефаноса Циципаса.
Циципас в пяти сетах обыграл американца Тейлора Фритца в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 в пользу греческого теннисиста. Отметим, что по ходу матча судья просил Циципаса прекратить общение с отцом Апостолосом. В третьем круге Стефанос получил то же предупреждение.
«Если он (Апостолос) пойдёт на это, Стефанос станет лучше как игрок. Когда у тебя рядом всегда есть отец, который говорит на ухо: «Подавай сюда, беги туда», ты не развиваешься. То, как Стефанос играл в пятом сете, было действительно впечатляюще», — приводит слова Хенмана Eurosport.uk.
Отметим, что ранее Циципас выдвигал идею разрешить коучинг в мужском теннисе, что вызвало бурные споры в теннисном сообществе.
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