Американка Кис сенсационно обыграла 4-ю ракетку мира и первой пробилась в полуфинал AO

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 26-летняя американка Мэдисон Кис (51-й номер WTA) противостояла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (4-й номер WTA).
Встреча завершилась победой Кис в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
Таким образом, Кис первая пробилась в полуфинал Australian Open – 2022, где ей будет противостоять победительница пары Эшли Барти (Австралия, 1-й номер WTA) – Джессика Пегула (США, 21-й номер WTA).
В 1/4 финала Кис противостояла представительнице Испании Пауле Бадосе (6-й номер WTA).
Встреча завершилась победой Кис в двух сетах – 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.
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