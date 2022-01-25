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Американка Кис сенсационно обыграла 4-ю ракетку мира и первой пробилась в полуфинал AO

Американка Кис сенсационно обыграла 4-ю ракетку мира и первой пробилась в полуфинал AO
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 26-летняя американка Мэдисон Кис (51-й номер WTA) противостояла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (4-й номер WTA).

Встреча завершилась победой Кис в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

Таким образом, Кис первая пробилась в полуфинал Australian Open – 2022, где ей будет противостоять победительница пары Эшли Барти (Австралия, 1-й номер WTA) – Джессика Пегула (США, 21-й номер WTA).

В 1/4 финала Кис противостояла представительнице Испании Пауле Бадосе (6-й номер WTA).

Встреча завершилась победой Кис в двух сетах – 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

Australian Open (ж). 1/4 финала
25 января 2022, вторник. 04:45 МСК
Барбора Крейчикова
4
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Мэдисон Кис
51
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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