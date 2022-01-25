Анастасия Потапова проиграла в четвертьфинале Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон проиграли в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В третьем круге они уступили казашке Анне Данилиной и представительнице Бразилии Беатрисе Хаддад-Майе со счётом 6:4, 5:7, 3:6.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.



За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Данилина и Хаддад-Майя поспорят с парой из Японии Суко Аояма/Эна Шибахара.



Японки же в двух сетах победили хорватку Петру Мартич и американку Шелби Роджерс со счётом 6:1, 6:4.

В третьем круге Потапова и Петерсон обыграли полячку Магду Линетт и американку Бернарду Пера со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.