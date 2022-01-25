Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова проиграла в четвертьфинале Australian Open в парном разряде

Анастасия Потапова проиграла в четвертьфинале Australian Open в парном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон проиграли в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В третьем круге они уступили казашке Анне Данилиной и представительнице Бразилии Беатрисе Хаддад-Майе со счётом 6:4, 5:7, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Данилина и Хаддад-Майя поспорят с парой из Японии Суко Аояма/Эна Шибахара.

Японки же в двух сетах победили хорватку Петру Мартич и американку Шелби Роджерс со счётом 6:1, 6:4.

В третьем круге Потапова и Петерсон обыграли полячку Магду Линетт и американку Бернарду Пера со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
25 января 2022, вторник. 04:45 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
А. Данилина Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Р. Петерсон А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022