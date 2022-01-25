Ник Кирьос попал в ребёнка мячом и подарил ему ракетку, загладив вину
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Австралийский теннисист Ник Кирьос во время очередного розыгрыша мяча в матче Australian Open случайно попал в ребёнка, сидевшего на трибуне и не бывшего полностью поглощённым игрой. Кирьос быстро загладил вину, подарив мальчику свою ракетку.
Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).
Это случилось во время парной встречи четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где Кирьос в паре с Танаси Коккинакисом ведёт борьбу с немцем Тимом Пюцем и новозеландцем Майклом Винусом.
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