Ник Кирьос попал в ребёнка мячом и подарил ему ракетку, загладив вину

Австралийский теннисист Ник Кирьос во время очередного розыгрыша мяча в матче Australian Open случайно попал в ребёнка, сидевшего на трибуне и не бывшего полностью поглощённым игрой. Кирьос быстро загладил вину, подарив мальчику свою ракетку.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Это случилось во время парной встречи четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где Кирьос в паре с Танаси Коккинакисом ведёт борьбу с немцем Тимом Пюцем и новозеландцем Майклом Винусом.