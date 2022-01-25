Рафаэль Надаль более чем за 4 часа победил канадца Шаповалова и вышел в полуфинал AO
Поделиться
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в тяжёлом матче обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова. Первые два сета выиграл Надаль, а следующие две партии оказались за Шаповаловым. В решающем сете испанец оказался сильнее. Итоговый счёт матча — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 в пользу Надаля. Продолжительность противостояния составила 4 часа 10 минут.
Надаль выполнил восемь эйсов и 11 раз ошибся на подаче. Испанский теннисист реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). Шаповалов 20 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал два брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 25%).
Australian Open завершится 30 января.
Australian Open (м). 1/4 финала
25 января 2022, вторник. 06:30 МСК
14
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|6
|3
|
|6
|4
|3
|6
5
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Комментарии
- 25 января 2022
-
10:54
-
10:38
-
09:21
-
09:13
-
08:17
-
07:06
-
06:21
-
00:32
- 24 января 2022
-
23:40
-
22:41
-
21:34
-
20:22
-
20:02
-
19:15
-
19:04
-
18:43
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:22
-
16:44
-
16:31
-
16:21
-
16:07
-
16:03
-
16:03
-
14:34
-
14:19
-
13:44
-
13:36
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:11
-
13:04
Партнерский контент