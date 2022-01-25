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Рафаэль Надаль более чем за 4 часа победил канадца Шаповалова и вышел в полуфинал AO

Рафаэль Надаль более чем за 4 часа победил канадца Шаповалова и вышел в полуфинал AO
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в тяжёлом матче обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова. Первые два сета выиграл Надаль, а следующие две партии оказались за Шаповаловым. В решающем сете испанец оказался сильнее. Итоговый счёт матча — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 в пользу Надаля. Продолжительность противостояния составила 4 часа 10 минут.

Надаль выполнил восемь эйсов и 11 раз ошибся на подаче. Испанский теннисист реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). Шаповалов 20 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал два брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 25%).

Australian Open завершится 30 января.

Australian Open (м). 1/4 финала
25 января 2022, вторник. 06:30 МСК
Денис Шаповалов
14
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 6 3
6 		6 4 3 6
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
«Вы все продажные!» Шаповалов возмущался весь матч, но в полуфинале всё равно Надаль «Вы все продажные!» Шаповалов возмущался весь матч, но в полуфинале всё равно Надаль
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