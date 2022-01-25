Рафаэль Надаль более чем за 4 часа победил канадца Шаповалова и вышел в полуфинал AO

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в тяжёлом матче обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова. Первые два сета выиграл Надаль, а следующие две партии оказались за Шаповаловым. В решающем сете испанец оказался сильнее. Итоговый счёт матча — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 в пользу Надаля. Продолжительность противостояния составила 4 часа 10 минут.

Надаль выполнил восемь эйсов и 11 раз ошибся на подаче. Испанский теннисист реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). Шаповалов 20 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал два брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 25%).

Australian Open завершится 30 января.