Рафаэль Надаль установил личный антирекорд в четвертьфинале AO с Шаповаловым
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль установил личный антирекорд в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 2022 года, в котором его соперником был представитель Канады Денис Шаповалов. Надаль допустил целых 11 двойных ошибок, и это худший показатель за всю карьеру испанского теннисиста, сообщает журналист Джеймс Грей в своём «твиттере».
Напомним, Рафаэль Надаль в седьмой раз вышел в полуфинал Australian Open. Аналогичного достижения он добивался в 2008, 2009, 2012, 2014, 2017 и 2019 годах. В пяти случаях (2009, 2012, 2014, 2017, 2019) он выходил в финал, а в 2009 году выиграл турнир.
Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.
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