Собкин: высказывания о судействе не красят Шаповалова. Надаль был сильнее

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал скандальные слова канадца Дениса Шаповалова, сказанные в ходе четвертьфинала Australian Open с Рафаэлем Надалем. Шаповалов заявил, что судьи, обслуживавшие матч, продажные.

«В матче Шаповалова и Надаля был очень неплохой уровень тенниса. Оба теннисиста играли очень хорошо, была упорная борьба, но победил тот, у кого сильнее характер. Надаль был сильнее. Все высказывания Дениса в сторону судейства его точно не красят. Все знают, что Надаль всегда держит эти 25 секунд до последнего. Во время игры надо обращать внимание на самого себя, а не на противника, тогда будет легче сконцентрироваться.

Не стал бы утверждать, что точно будет финал Медведева с Надалем. Все теннисисты, оставшиеся в сетке, так или иначе, могут претендовать на победу в Открытом чемпионате Австралии. Ковид немного выровнял ситуацию в теннисном мире, поэтому всё может быть», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Надаль победил Шаповалова и вышел в полуфинал Australian Open.