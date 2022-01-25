Шаповалов объяснил свои слова о продажных судьях в матче с Надалем на Australian Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал свои скандальные слова, сказанные в ходе четвертьфинала Australian Open с Рафаэлем Надалем. Шаповалов заявил, что судьи, обслуживавшие матч, продажные, поскольку Надаль, по его мнению, неоправданно затягивал время, а они на это не реагировали.

Шаповалова спросили, считает ли он, что к Надалю относятся по-особому.

«Конечно, сто процентов. Во всех остальных матчах, которые я провёл, темп был очень быстр, потому что судьи следили за часами после каждого розыгрыша очка.

Я уважаю всё, чего добился Рафа. Считаю его невероятным игроком. Но должны же быть какие-то границы, какие-то правила. Это очень расстраивает. Возникает чувство, что играешь не только против теннисиста, но и против судьи», — сказал Денис на пресс-конференции.