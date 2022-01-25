Маттео Берреттини в пяти сетах справился с Гаэлем Монфисом и вышел в полуфинал AO

Седьмая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником был француз Гаэль Монфис, занимающий 20-е место в рейтинге ATP. Первые два сета выиграл Берреттини, однако следующие две партии остались за Монфисом. В решающем сете сильнее оказался итальянец. Итоговый счёт матча — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу Берреттини. Продолжительность встречи составила 3 часа 52 минуты.

Берретини 12 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки, реализовав 4 брейк-пойнта из 11 (процент реализации — 36%). На счету Монфиса 15 эйсов и 7 ошибок на подаче. Он реализовал лишь 3 брейк-пойнта из 14 (процент реализации — 21%).