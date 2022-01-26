Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 26 января, в Мельбурне состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и канадец Феликс Оже-Альяссим (9).



Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не раньше 11:30 мск. По личным встречам впереди Медведев — 3-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим на Australian Open.



Победитель этого матча в полуфинале сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом (4), либо с итальянцем Янником Синнером (11).



Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.