Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 26 января, в Мельбурне состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и канадец Феликс Оже-Альяссим (9).
Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не раньше 11:30 мск. По личным встречам впереди Медведев — 3-0.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим на Australian Open.
Победитель этого матча в полуфинале сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом (4), либо с итальянцем Янником Синнером (11).
Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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