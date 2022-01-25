Берреттини стал первым в истории итальянцем, который пробился в полуфинал Australian Open

Седьмая ракетка мира Маттео Берреттини стал первым итальянцем в истории, сумевшим пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Берреттини (7) в сложнейшем четвертьфинальном матче обыграл француза Гаэля Монфиса (17) со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. За право выйти в финал Australian Open – 2022 Маттео поборется с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем (6).

Отметим, что в данный момент в турнире присутствует ещё один представитель Италии — 20-летний Янник Синнер (11). Ему за выход в полуфинал AO предстоит сразиться с греком Стефаносом Циципасом (4).

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.