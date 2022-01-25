Стало известно примерное начало четвертьфинального матча Даниила Медведева на AO-2022

Стало известно расписание Открытого чемпионата Австралии – 2022 на 26 января.

Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

03:00 мск: Даниэль Коллинз (США, 27) – Ализе Корне (Франция)

Не раньше 05:00 мск: Ига Свёнтек (Польша, 7) – Кайя Канепи (Эстония).

Australian Open. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Не раньше 07:00 мск: Стефанос Циципас (Греция, 4) – Янник Синнер (Италия, 11)

Не раньше 11:30 мск: Даниил Медведев (Россия, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).

Отметим, что в первом мужском полуфинале сыграют Маттео Берреттини (Италия,7) – Рафаэль Надаль (Испания, 6). У женщин – Эшли Барти (Австралия,1) и Мэдисон Киз (США).

Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович. У женщин — японка Наоми Осака. Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.