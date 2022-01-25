Маттео Берреттини с прошлого сезона проигрывал на ТБШ только Новаку Джоковичу

Седьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».
Ранее Берреттини (7) в сложнейшем четвертьфинальном матче обыграл француза Гаэля Монфиса (17) со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. За право выйти в финал Australian Open – 2022 Маттео поборется с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем (6).
До этого момента Берреттини добирался до полуфинала US Open – 2019 и Уимблдона-2021.
Примечательно, что в прошедшем сезоне 2021 на ТБШ Маттео проигрывал лишь первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу: в четвертьфинале «Ролан Гаррос», финале Уимблдона и четвертьфинале US Open. На Открытом чемпионате Австралии – 2021 Берреттини снялся из-за травмы на стадии четвёртого круга. Таким образом, статистика итальянца с Джоковичем на ТБШ с прошлого сезона — 0-3, со всеми другими соперниками — 21-0.
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