Кей Нисикори выпадет из тура на полгода из-за грядущей операции на бедре

Финалист US Open – 2014, экс четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори сообщил, что готовится к операции на бедре.
«Перепробовав разные варианты реабилитации и пообщавшись со своими докторами, я решил уже на этой неделе перенести артроскопическую операцию на бедре. Я буду стараться изо всех сил, моя цель – вернуться в тур примерно через полгода», — написал Нисикори в своём «твиттере».
32-летний Нисикори досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы. В последний раз он выходил на корт 9 октября на «Мастерсе» в Индиан-Уэлсс (США), где во втором круге проиграл британцу Даниэлю Эвансу. В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей доходил до четвертьфинала домашней Олимпиады—2020 и четвёртого круга на «Ролан Гаррос».
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