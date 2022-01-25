Очередной спонсор Джоковича прокомментировал скандал Новака в Австралии

Бренд швейцарских часов Hublot, являющийся спонсором первой ракетки мира серба Новака Джоковича, впервые прокомментировал скандал теннисиста в Австралии.

Джокович не смог выступить на Australian Open – 2022, девятикратным чемпионом которого является. Серб отказался вакцинироваться от коронавируса, предоставив медотвод. Но власти Австралии посчитали, что у него не было достаточных оснований для медисключения и депортировали его из страны.

«Мы хотим лично ознакомиться с позицией Новака, хотим узнать его точку зрения на то, через что он прошёл. Сама суть прививок в том, что это что-то личное. Мы уважаем свободу и выбор каждого человека, вне зависимости от того, поддерживает он вакцинацию или нет. Это наша позиция. После разговора с Новаком решим, что будем делать дальше», — приводит слова представителя компании Reuters.