Очередной спонсор Джоковича прокомментировал скандал Новака в Австралии

Бренд швейцарских часов Hublot, являющийся спонсором первой ракетки мира серба Новака Джоковича, впервые прокомментировал скандал теннисиста в Австралии.
Джокович не смог выступить на Australian Open – 2022, девятикратным чемпионом которого является. Серб отказался вакцинироваться от коронавируса, предоставив медотвод. Но власти Австралии посчитали, что у него не было достаточных оснований для медисключения и депортировали его из страны.
«Мы хотим лично ознакомиться с позицией Новака, хотим узнать его точку зрения на то, через что он прошёл. Сама суть прививок в том, что это что-то личное. Мы уважаем свободу и выбор каждого человека, вне зависимости от того, поддерживает он вакцинацию или нет. Это наша позиция. После разговора с Новаком решим, что будем делать дальше», — приводит слова представителя компании Reuters.
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