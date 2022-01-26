Гаэль Монфис – о желании выиграть ТБШ: мне нужен только один шанс… Не надо 20

20-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис признался, что не теряет надежды выиграть турнир «Большого шлема».

Ранее Монфис (17) в сложнейшем четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии – 2022 проиграл итальянцу Маттео Берреттини (7) со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6.

«Почему-то я до сих пор не потерял веру. Мне нужен только один шанс… Не надо 20 – достаточно, чтобы один раз всё сработало. Я работаю ради этого, я всё ещё верю, что у меня получится. Это трудно. Я уже 20 лет в туре, и мне не удаётся всё сделать правильно. Но кто знает? Возможно, в этом году произойдёт щелчок», — сказал Монфис на послематчевой пресс-конференции.

Лучший результат 35-летнего Монфиса на «Шлемах» — полуфинал «Ролан Гаррос» в 2008 году и US Open в 2016-м.