Гаэль Монфис – о желании выиграть ТБШ: мне нужен только один шанс… Не надо 20
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20-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис признался, что не теряет надежды выиграть турнир «Большого шлема».
Ранее Монфис (17) в сложнейшем четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии – 2022 проиграл итальянцу Маттео Берреттини (7) со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6.
«Почему-то я до сих пор не потерял веру. Мне нужен только один шанс… Не надо 20 – достаточно, чтобы один раз всё сработало. Я работаю ради этого, я всё ещё верю, что у меня получится. Это трудно. Я уже 20 лет в туре, и мне не удаётся всё сделать правильно. Но кто знает? Возможно, в этом году произойдёт щелчок», — сказал Монфис на послематчевой пресс-конференции.
Лучший результат 35-летнего Монфиса на «Шлемах» — полуфинал «Ролан Гаррос» в 2008 году и US Open в 2016-м.
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