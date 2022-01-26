16-летний россиянин Ярослав Дёмин вышел в четвертьфинал юниорского Australian Open
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Российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге он разгромил представителя США Янника Рахмана со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут.
16-летний россиянин дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его 17-летнего соперника ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка. Ярослав активно выиграл 16 очков и сделал 14 невынужденных ошибок. У Рахмана 7 виннеров и 18 неточностей.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» среди юниоров Дёмин поспорит с чехом Якубом Менсиком, посеянным под четвёртым номером. Лидером посева является американец Бруно Кузухара.
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