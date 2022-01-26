Диана Шнайдер — единственная россиянка, вышедшая в 1/4 финала юниорского Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер, посеянная на юниорском Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Кьявию Лопес со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Диана дважды подала навылет, активно выиграла 14 очков и допустила 14 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 виннеров и 29 неточностей.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года среди юниоров Шнайдер поспорит с победительницей поединка София Костулас (Бельгия, 8) — Селин Наеф (Швейцария, 9).

Россиянка Екатерина Хайрутдинова в третьем круге проиграла немке Каролине Куль со счётом 6:7 (2:7), 5:7. Ксения Зайцева (3) снялась по ходу матча с американкой Лив Ховде (13) при счёте 3:6, 0:3.