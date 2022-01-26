Четвертьфинал Australian Open Синнер — Циципас прерван

Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором играют итальянец Янник Синнер и грек Стефанос Циципас, был прерван из-за дождя. Крышу на корте в Мельбурне сперва не закрывали, однако чуть позже приняли решение продолжить игру под крышей.
Матч был прерван при счёте 6:3, 2:1 в пользу Циципаса. В заключительном четвертьфинале Australian Open, который также состоится сегодня, 26 января, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев сразится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
Вчера, 25 января, состоялись два четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил Дениса Шаповалова из Канады, а итальянец Маттео Берреттини также в пяти сетах одолел француза Гаэля Монфиса.
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