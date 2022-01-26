Ига Свёнтек прокомментировала победу над Кайей Канепи в четвертьфинале Australian Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над эстонкой Кайей Канепи в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Свёнтек обыграла Канепи со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
«Это был безумный матч. В первом сете моя ошибка была в том, что… У меня было так много брейк-пойнтов, я чувствовала, что упускаю шансы. Она реализовала свой первый же брейк-пойнт, а у меня было, не знаю, штук пять. Я была раздражена этим.
После этого мне было нужно сосредоточиться на будущем, на каждом следующем мяче. Именно это я и сделала во втором сете. После моего матча с Сораной (Кырстей в четвёртом раунде. — Прим. «Чемпионата») моя команда сказал мне, что верила в победу, несмотря на то что я проиграла первый сет. Я вспомнила об этом сегодня на тай-брейке. Это многое мне дало», — приводит слова Свёнтек пресс-служба Australian Open.
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