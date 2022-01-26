Стефанос Циципас объяснил, за счёт чего ему удалось победить Янника Синнера в ¼ финала AO

Греческий теннисист Стефанос Циципас (4), который вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, уверенно обыграв итальянца Янника Синнера (11) со счётом 6:3, 6:4, 6:2, прокомментировал свой успех. По словам Циципаса, он победил за счёт того, что фокусировался на своих лучших ударах и хорошо подавал.
«Я знал, что выхожу на корт против классного игрока. Старался фокусироваться на своих лучших ударах. Это получилось даже лучше, чем я ожидал. Мне понравилось, как я сегодня подавал. Плюс поддержка публики сегодня – это было невероятно.
Сказался ли перерыв на дождь? Это часть игры. Ты никогда не знаешь, как будет развиваться погода. Условия должны были поменяться — в плане, что отскок должен был стать быстрее. Но я адаптировался к этому.
Я уверен, что мой врач Франк смотрит этот турнир. Мы оба не ожидали такого. Он сказал, что вообще не видит, что я буду играть в Австралии. Но он ошибся. На самом деле я его люблю, он большой теннисный энтузиаст. И он мне очень помог», — сказал Циципас на корте.
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