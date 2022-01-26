Стефанос Циципас ни разу в карьере не проигрывал в четвертьфинале турнира «Большого шлема»

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, уверенно обыграв итальянца Янника Синнера (11) со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Примечательно, что грек в пятый раз играл в четвертьфинале турнира «Большого шлема» и во всех случаях победил.

На Australian Open 2019 и 2021 годов Стефанос дошёл до полуфинала, на Открытом чемпионате Франции 2020 года также остановился на стадии полуфинала, а в 2021-м проиграл в финале.

За выход в финал нынешнего Australian Open Циципас поспорит либо с россиянином Даниилом Медведевым (2), либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9). Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.