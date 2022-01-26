Циципас — об отношениях с Медведевым: после Кубка Лэйвера они значительно улучшились
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Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в четвертьфинале Australian Open над итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:4, 6:2) прокомментировал возможную встречу с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира.
«У меня хорошие отношения с Медведевым. После соревнований на Кубке Лэйвера они значительно улучшились. Мы особо не общались в последние пару месяцев, но мы являемся соперниками на корте и ведём борьбу за исполнение одной и той же мечты», — приводит слова Циципаса итальянский теннисный обозреватель Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».
Для того чтобы встретиться с Циципасом в полуфинале, второй ракетке мира Медведеву необходимо преодолеть сопротивление канадца Феликса Оже-Альяссима.
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