Циципас — об отношениях с Медведевым: после Кубка Лэйвера они значительно улучшились

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в четвертьфинале Australian Open над итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:4, 6:2) прокомментировал возможную встречу с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира.

«У меня хорошие отношения с Медведевым. После соревнований на Кубке Лэйвера они значительно улучшились. Мы особо не общались в последние пару месяцев, но мы являемся соперниками на корте и ведём борьбу за исполнение одной и той же мечты», — приводит слова Циципаса итальянский теннисный обозреватель Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

Для того чтобы встретиться с Циципасом в полуфинале, второй ракетке мира Медведеву необходимо преодолеть сопротивление канадца Феликса Оже-Альяссима.