Даниил Медведев проиграл первые два сета Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале AO

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев проиграл первые два сета канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Партии закончились со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Оже-Альяссима. Таким образом, Медведеву необходимо взять три сета подряд, чтобы выйти в полуфинал Australian Open.

Вчера, 25 января, состоялись два четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил Дениса Шаповалова из Канады, а итальянец Маттео Берреттини также в пяти сетах одолел француза Гаэля Монфиса. Сегодня, 26 января, грек Стефанос Циципас в трёх сетах победил итальянца Янника Синнера.