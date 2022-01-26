«Лучший всегда побеждает». Грег Руседски высказался о матче Медведев — Оже-Альяссим

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски оценил игру канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым. Феликс выиграл два сета — 7:6 (7:4), 6:3.

«Феликс демонстрирует великолепный теннис. Теперь самое сложное — постараться выиграть третий сет, чтобы впервые выйти в полуфинал Australian Open. Вот почему мы любим формат до победы в трёх сетах — лучший всегда побеждает», — написал Руседски в своём «твиттере».

Победитель этого матча в полуфинале сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.