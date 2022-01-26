Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев пробился в полуфинал Australian Open, отыгравшись с 0-2 по сетам

Даниил Медведев пробился в полуфинал Australian Open, отыгравшись с 0-2 по сетам
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в полуфинал, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.

Медведев 15 раз подал навылет, активно выиграл 49 очков и допустил 53 невынужденные ошибки. На счету его соперника 18 эйсов, 64 виннера и 75 неточностей. В четвёртом сете россиянин отыграл матчбол.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/4 финала
26 января 2022, среда. 11:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6 2 5 4
6 4 		3 7 7 7 6
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведева спасла крыша! Россиянин совершил камбэк с 0-2 по сетам и пробился в полуфинал Медведева спасла крыша! Россиянин совершил камбэк с 0-2 по сетам и пробился в полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022