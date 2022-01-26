Даниил Медведев пробился в полуфинал Australian Open, отыгравшись с 0-2 по сетам

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в полуфинал, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.

Медведев 15 раз подал навылет, активно выиграл 49 очков и допустил 53 невынужденные ошибки. На счету его соперника 18 эйсов, 64 виннера и 75 неточностей. В четвёртом сете россиянин отыграл матчбол.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.