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Четвертьфинал Australian Open Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим прерван

Четвертьфинал Australian Open Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим прерван
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Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под вторым номером, и представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (9) приостановлен. Первые два сета выиграл канадец — 7:6 (7:4), 6:3. Третья партия также дошла до тай-брейка. При счёте 2:1 в пользу россиянина матч был прерван из-за дождя.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года победитель этого противостояния поспорит с греком Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Медведев уступает 1-2 в четвертьфинале Australian Open. Даниил выиграл третий сет! LIVE! Медведев уступает 1-2 в четвертьфинале Australian Open. Даниил выиграл третий сет! LIVE!
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