Кафельников: Медведев выиграет 6-2, 6-2 следующие два сета, если победит на тай-брейке

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказал мнение, что Даниил Медведев сломит сопротивление канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Australian Open, если ему удастся выиграть тай-брейк в третьем сете.

«Медведев выиграет 6-2, 6-2 следующие два сета, если победит на тай-брейке», — написал Кафельников в своём «твиттере».

В настоящее время матч прерван из-за дождя. Медведев проиграл первые два сета.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года победитель этого противостояния поспорит с греком Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.