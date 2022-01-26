Кафельников: Медведев выиграет 6-2, 6-2 следующие два сета, если победит на тай-брейке

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказал мнение, что Даниил Медведев сломит сопротивление канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Australian Open, если ему удастся выиграть тай-брейк в третьем сете.
«Медведев выиграет 6-2, 6-2 следующие два сета, если победит на тай-брейке», — написал Кафельников в своём «твиттере».
В настоящее время матч прерван из-за дождя. Медведев проиграл первые два сета.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года победитель этого противостояния поспорит с греком Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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