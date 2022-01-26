Даниил Медведев сравнял счёт в 1/4 финала AO с Оже-Альяссимом, отыграв матчбол

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сравнял счёт в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником является канадец Феликс Оже-Альяссим. Медведев отыгрался с 0-2 по сетам. В 10-м гейме четвёртого сета Даниил отыграл матчбол.
Медведев проиграл первые два сета 6:7 (4:7), 3:6, однако выиграл следующие две партии 7:6 (7:2), 7:5. Таким образом, победитель матча определится в пятом сете.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года победитель этого противостояния поспорит с греком Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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