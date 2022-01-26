Турнирная сетка и результаты всех матчей 10-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 26 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл 10-й игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/4 финала в мужском и женском одиночном разрядах.

Australian Open. Мужчины. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:3, 6:4, 6:2.

Даниил Медведев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Женщины. 1/4 финала

Даниэль Коллинз (США, 27) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:1.

Ига Свёнтек (Польша, 7) — Кайя Канепи (Эстония) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Прошлогодний победитель Australian Open в мужском одиночном разряде — первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.



Титул у женщин в 2021 году завоевала японка Наоми Осака, победившая в финале американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2.