Даниил Медведев выиграл третий пятисетовый матч в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в полуфинал, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Уроженец Москвы выиграл свой третий пятисетовый поединок из десяти.

Все пятисетовые матчи Даниила Медведева (10):

Уимблдон-2017. Рубен Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

Уимблдон-2018. Адриан Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.

«Ролан Гаррос» – 2019. Пьер-Юг Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Уимблдон-2019. Давид Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

US Open – 2019. Рафаэль Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Australian Open – 2020. Стэн Вавринка – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Australian Open – 2021. Филип Краинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Уимблдон-2021. Марин Чилич – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Уимблдон-2021. Хуберт Хуркач – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6.

Australian Open – 2022. Феликс Оже-Альяссим – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.