Тарпищев объяснил, почему Медведеву было тяжело играть с Оже-Альяссимом в 1/4 финала AO

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему, по его мнению, Даниилу Медведеву было тяжело в матче с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Australian Open. Медведев проиграл первые два сета, но выиграл следующие три и вышел в полуфинал.

«Прежде всего надо отдать должное сопернику — Феликс Оже-Альяссим сыграл матч жизни. Думаю, не совсем чистое начало Дани связано с последней игрой с Кресси. Очень большая нагрузка легла на параметры внимания — на глаза. Устойчивость и переключение концентрации внимания — вот этого Медведеву явно не хватало. Во второй половине матча он начал играть более-менее чисто именно по глазам. Надо похвалить его за морально-волевые качества: не сдался, бился. О тактике мы не говорим — в данном случае он выиграл матч за счёт нервной системы и трудолюбия. Он не стал играть хуже в конце — это и есть показатель.

Но ключевой мяч в игре был в первом сете: когда Медведев на геймболе на своей подаче — когда мог повести 6:5 — справа с лёта не сыграл. Как раз это и есть отсутствие концентрации. Это была битва двух титанов. Медведев, несмотря на 0:2, не сломался. Это фантастический матч», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.