«Ну это просто ужас». Даниил Медведев высказался о тай-брейке в матче с Оже-Альяссимом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал неудачную игру на своей подаче на тай-брейке первого сета четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
«В первом сете на тай-брейке эти двойные… Ну это просто ужас. Скользкая рука… Я был расстроен. Я думал о том, что я могу сделать. Может быть, нужно было сменить напульсник и убрать пот с рук», — сказал Медведев в интервью на корте.
Уроженец Москвы одержал победу со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. За выход в финал первого турнира «Большого шлема» в сезоне Даниил поспорит с греком Стефаносом Циципасом.
Прошлогодний победитель Australian Open — первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 26 января 2022
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