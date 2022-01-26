Собкин рассказал, какой момент стал решающим в победе Медведева над Оже-Альяссимом на AO

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал тяжелейшую победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Это был равный матч двух достойных противников. Одним из ключевых эпизодов стал матчбол Оже-Альяссима в четвёртом сете. У Медведева не дрожала рука, поэтому в решающий момент он подал, как должен был, и выиграл сет. Когда ты выигрываешь очко на чужом матчболе, а затем побеждаешь в партии, это значит, что тебе невероятно повезло.

В решающем сете показательными были второй и третий гейм. Медведев подавал при 15:40 и выиграл гейм, а Оже-Альяссим на своей подаче при том же счёте сделал двойную. В этом и заключается разница между ними.

После такого матча шансы Медведева на победу в Australian Open высоки. Часто такое бывает, что после партий, выигранных с матчбола соперника, дальнейшая судьба на турнире складывается хорошо», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.