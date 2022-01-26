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Шамиль Тарпищев оценил соперника Даниила Медведева по полуфиналу Australian Open — 2022

Шамиль Тарпищев оценил соперника Даниила Медведева по полуфиналу Australian Open — 2022
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Даниила Медведева на выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022 после тяжелейшей победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

За право выйти в финал турнира Медведев поборется с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.

«У Медведева положительный баланс с Циципасом. Прежде всего Дане надо восстановиться, быть свежим. Что касается Стефаноса, это его лучший турнир после полученной травмы. Циципас сейчас на ходу. Да, он закончил раньше Медведева, но ничего страшного. Будем смотреть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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