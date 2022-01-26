Ольховский: матч с Оже-Альяссимом Медведев выиграл за счёт характера и цепкости

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал тяжелейшую победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Медведев выиграл за счёт характера и цепкости. Оже-Альяссим провёл действительно хороший матч — он психологически готовился оказать максимальное сопротивление. Даня явно не ожидал такого от оппонента. Ситуацию осложнило то, что в первых двух сетах у Медведева не шла первая подача, да и играл он недостаточно остро. Но я бы занёс эту победу ему в актив, потому что такие матчи очень важны с психологической точки зрения», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.