На Открытом чемпионате Австралии – 2022 определились полуфинальные пары у мужчин.
На титул Australian Open — 2022 претендуют: Рафаэль Надаль (Испания, 6) – Маттео Берреттини (Италия, 7) и Даниил Медведев (Россия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 4).
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос «Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?».
Отметим, что Медведев — единственный россиянин, пробившийся во вторую неделю турнира как у мужчин, так и у женщин. Ранее Даниил одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.
Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 26 января 2022
-
17:50
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:10
-
17:10
-
17:02
-
16:58
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:28
-
15:34
-
15:29
-
15:01
-
14:32
-
14:27
-
13:40
-
13:33
-
13:29
-
13:17
-
12:45
-
12:21
-
11:36
-
11:12
-
11:01
-
10:56
-
10:44
-
10:40