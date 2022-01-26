На Открытом чемпионате Австралии – 2022 определились полуфинальные пары у мужчин.

На титул Australian Open — 2022 претендуют: Рафаэль Надаль (Испания, 6) – Маттео Берреттини (Италия, 7) и Даниил Медведев (Россия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 4).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос «Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?».

Отметим, что Медведев — единственный россиянин, пробившийся во вторую неделю турнира как у мужчин, так и у женщин. Ранее Даниил одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.