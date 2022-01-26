Видеообзор матча Медведева с Оже-Альяссимом на AO, где Даниил отыгрался с 0:2 по сетам

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Даниил, посеянный на турнире под вторым номером, в тяжелейшем четвертьфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.

За право стать финалистом Australian Open — 2022 Медведев поборется с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.