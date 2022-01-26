Дмитриева — о матче Медведева с Оже-Альяссимом: драматичная игра во всех смыслах

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала тяжелейшую победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.
«Мне не показалось, что Медведев в первых двух сетах играл плохо. Даниил не был на самом высоком уровне, но и соперник действовал очень хорошо. Я не совсем понимаю, за счёт чего выиграл Медведев. Наверное, он всё-таки чуть-чуть лучше. На некоторых этапах ему надо было проявить характер, иногда ему везло. Это был во всех смыслах драматичный матч. Конечно, Даня будет очень мотивирован, играя в полуфинале турнира, ради которого он чёрт знает куда приехал. Он, наверное, устал, но постарается побыстрее восстановиться», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 26 января 2022
-
19:07
-
18:45
-
18:18
-
18:12
-
18:01
-
17:50
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:10
-
17:10
-
17:02
-
16:58
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:28
-
15:34
-
15:29
-
15:01
-
14:32
-
14:27
-
13:40
-
13:33
-
13:29
-
13:17
-
12:45
-
12:21
-
11:36