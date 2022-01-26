Дмитриева — о матче Медведева с Оже-Альяссимом: драматичная игра во всех смыслах

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала тяжелейшую победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Мне не показалось, что Медведев в первых двух сетах играл плохо. Даниил не был на самом высоком уровне, но и соперник действовал очень хорошо. Я не совсем понимаю, за счёт чего выиграл Медведев. Наверное, он всё-таки чуть-чуть лучше. На некоторых этапах ему надо было проявить характер, иногда ему везло. Это был во всех смыслах драматичный матч. Конечно, Даня будет очень мотивирован, играя в полуфинале турнира, ради которого он чёрт знает куда приехал. Он, наверное, устал, но постарается побыстрее восстановиться», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.