Камельзон: то, что сотворил Медведев с Оже-Альяссимом — на уровне героизма

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал тяжелейшую победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Я такой игры давно не видел! Уникальный спектакль! Оже-Альяссим был готов выигрывать этот матч… Но давайте не забывать: Медведев претендует на первую ракетку мира — в четвертьфинале, даже потеряв два сета, он никак проиграть не мог. В начале он не мог найти свою игру. Наверное, думал, что будет проще.

Начиная с третьего сета и до конца — абсолютно уникальная игра. Медведев сделал что-то необыкновенное. Он находится на той стадии, когда один в поле воин. Все на него выходят играть как на последний матч своей жизни, им нечего терять. Они показывают свою лучшую игру. То, что сотворил Медведев — это на уровне героизма.

Думаю, что Циципас будет не слабее канадца. Своей игрой Стефанос в Австралии показал, что он готов выиграть «Шлем». Это и сам Медведев понимает. Единственное, что хорошо: они хорошо друг друга знают. Все будем болеть за Медведева. Но по тому, как настроен Циципас, не могу выделить фаворита в полуфинале: шансы — 50/50. Медведев должен выиграть, но и Циципас готов брать титул», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.