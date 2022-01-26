Даниил Медведев рассказал, как дождь повлиял на ход матча с Феликсом Оже-Альяссимом на AO

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как на его игре отразилась пауза в четвертьфинальном матче на Australian Open – 2022 с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

На тай-брейке третьей партии при счёте 2:1 в пользу россиянина матч был прерван из-за дождя. Организаторы закрыли крышу на стадионе. Встреча в итоге завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева.

«На самом деле, в тот момент я даже считал, что эта пауза даже может мне помешать, потому что я чувствовал, что начинаю набирать ход, если можно так сказать. Но действительно, когда закрыли крышу, как-то легче стало мне играть. Прекратились сильные порывы ветра, которые мешали играть. Подача полетела лучше, и удары стали сильнее, я стал как-то больше в корт входить. Когда закрывают крышу, это действительно всегда имеет какие-то свои разные нюансы. То есть, наверное, мне немного легче стало попадать в корт: мяч как бы быстрее опускался, было более влажно. Но действительно сегодня мне это помогло, да», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.