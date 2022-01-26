Даниил Медведев объяснил, почему назвал оператора «идиотом» в 1/4 Australian Open — 2022

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев объяснил, почему жаловался судье на оператора во время четвертьфинального матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на Australian Open – 2022.

«Скажите оператору, пусть не будет таким тупым. Как вообще можно быть настолько тупым? Идиот. Надо совсем не иметь мозгов, чтобы делать такое», — сказал в порыве эмоций Медведев на корте.

Встреча в итоге завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева.

«Насчёт экрана там на самом деле всё просто было. Я не уверен, как это было в других матчах, но конкретно сегодня меня это отвлекало. В какой-то момент, видимо, оператор сменился или что, они перед подачей Феликса всё время брали его крупным планом: как он стучит мячом, его голову, и когда он подбрасывал мяч, они ставили уже обычный ракурс. Соответственно, у меня – он подбрасывает мяч, и у меня вот это, как они меняют ракурсы, мелькает перед глазами. Я вообще не мог принять. Но они довольно быстро это убрали, мне это очень сильно помогло. Потому что всё, они оставили только эту далёкую камеру. Мне это помогло сконцентрироваться. Это было в четвёртом сете», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.