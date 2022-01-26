Медведев предположил, как бы Джокович сыграл с Циципасом после 5-часового матча на AO

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев предположил, что серб Новак Джокович сделал бы в полуфинале с греком Стефаносом Циципасом.

Отметим, что Медведеву (2) предстоит сразиться за путёвку в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022 именно с Циципасом (4).

«Вот это мне интересно. Потому что, понятное дело, у всех разные команды. Все помнят, как он в полуфинале, я уж не помню точно по минутам, 5 часов и 20 минут, по-моему, играл с Марреем, если не ошибаюсь. А потом ещё и Рафу обыграл за пять часов в финале. Как он это сделал – я не знаю. Но, видимо, придётся подумать, как, и постараться сделать то же самое», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.

Напомним, после тяжелейшего четвертьфинала на Australian Open — 2022, где Даниил одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4, интервьюер на корте спросил россиянина, какие мысли были у него в голове, когда он проигрывал 0:2 по партиям. «Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал — а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через моё сознание. Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер», — сказал Медведев. Публика отреагировала неоднозначно, с трибун доносился свист.