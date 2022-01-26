Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» пост после выхода в полуфинал Australian Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» пост после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.
Даниил, посеянный на турнире под вторым номером, в тяжелейшем четвертьфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.
«Всегда сражайся», — подписал победные снимки россиянин.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.
За право стать финалистом Australian Open — 2022 Медведев поборется с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.
Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 26 января 2022
-
22:16
-
21:11
-
21:01
-
20:51
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:07
-
18:45
-
18:18
-
18:12
-
18:01
-
17:50
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:10
-
17:10
-
17:02
-
16:58
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:28
-
15:34
-
15:29
-
15:01
-
14:32
-
14:27