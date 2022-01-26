Давид де Хеа одним словом описал Даниила Медведева после его камбэка в 1/4 Australian Open

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на пост второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в «Инстаграме», который он опубликовал после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Даниил, посеянный на турнире под вторым номером, в тяжелейшем четвертьфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.

«Зверь (монстр)!!!» — написал де Хеа в комментариях, добавив эмодзи «огонь». Также на публикацию отреагировал бывший футболист «Зенита» и сборной России, а ныне тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков, он оставил под постом эмодзи «топ».

За право стать финалистом Australian Open — 2022 Медведев поборется с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.