Бычкова: после таких игр понимаешь, что Медведев настоящий чемпион, а не просто топ-игрок

Российская теннисистка Екатерина Бычкова высказалась о тяжелейшей победе россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Эта победа говорит о том, что у него сумасшедший характер и сумасшедшее желание победы. Не перестаёшь этому удивляться. Именно по таким моментам и понимаешь, что перед тобой настоящий чемпион. Когда человек находится на краю пропасти, но умудряется вытаскивать матчи, каким-то немыслимым образом перебивать мяч в, казалось бы, безнадёжных ситуациях. Это отличает не просто топовых спортсменов, а тех, кто является настоящим чемпионом. Тут ни добавить, ни убавить», — приводит слова Бычковой «Рейтинг Букмекеров».